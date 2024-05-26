Tonya Belediye Başkanı Beşel’i makamında darp eden memurlardan biri tutuklandı

Trabzon'un Tonya ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Osman Beşel,ilçe belediyesinde mesai saatine uymadıkları iddiasıyla haklarında tutanak tutturduğu 63 ve 64 yaşındaki 2 memur tarafından makam odasında darp edildi.Başkan Beşel, hastanedeki tedavi sonrası darp raporu alarak 2 memurdan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan H.U.(63) ve H.K.(64) belediye memurları emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sek edildi. Memurlardan H.U tutuklanırken, H.K,ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün akşam saatlerinde Tonya Belediyesi'nde çalışan memurlar H.K. (64) ve H.U. (63), haklarında mesai saatine uymadıkları gerekçesiyle tutanak tutturulduğunu öğrenince Belediye Başkanı Osman Beşel'in makam odasına girdi. Makam odasını kilitleyen memurlar Başkan Beşel ile tartışmaya başladı. Memurlardan biri Başkan Beşel'e kafa atarken, diğeri de tokatla vurdu. Makam odasından gelen sesler üzerine içeri giren diğer memurların araya girmesi ile olaya karışan memurlar odadan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Başkan Osman Beşel, İlçe Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu alarak iki memurdan şikayetçi oldu. 2 memur ise 'Kamu görevlisine hakaret', 'kamu malına zarar verme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 belediye memuru emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde Tonya Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan memurlardan H.U." Kamu görevlisine hakaret, kamu malına zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanırken, H.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.