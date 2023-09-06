Haberler Yaşam Haberleri Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında panik: Vagondan dumanlar yükseldi
Giriş Tarihi: 6.9.2023 23:41 Son Güncelleme: 7.9.2023 00:05

Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında panik: Vagondan dumanlar yükseldi

İstanbul'da son 4 yılda artan toplu taşıma araçlarındaki arızalara bir yenisi daha eklendi. Topkapı-Mescid-i Selam hattında arızalanan ve vagonundan duman çıkan tramvaydaki yolcular endişeli anlar yaşadı. Kendilerini güçlükle dışarı atan vatandaşların yaşadığı panik anları bir yolcunun cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

AA
Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında panik: Vagondan dumanlar yükseldi

İstanbul'da gün geçmiyor ki bir metrobüste, otobüste ya da tramvayda arıza meydana gelmesin. CHP'li İBB yönetiminde görülmeye alışılan toplu ulaşım araçlarındaki arızanın bir yenisi Topkapı-Mescid-i Selam hattında yaşandı. Hattaki Topçular durağına gelen tramvay, henüz bilinmeyen nedenle arızalanarak durdu.

YOLCULAR PANİK YAŞADI

Duman çıkan vagondan tahliye edilen yolcular, durağa yöneldi. Bu sırada bazı yolcular endişeli anlar yaşadı.

Arıza nedeniyle hattın Mescid-i Selam yönünde tramvay seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi, durakta ise yoğunluk oluştu.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Topkapı-Mescid-i Selam hattında arızalanan tramvaydaki yolcular endişeli anlar yaşadı | Video

Bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bazı yolcuların, vagonundan duman çıkan tramvaydan endişeyle inip durağa yöneldiği anlar yer aldı.

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Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında panik: Vagondan dumanlar yükseldi
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