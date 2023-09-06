Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında panik: Vagondan dumanlar yükseldi

İstanbul'da gün geçmiyor ki bir metrobüste, otobüste ya da tramvayda arıza meydana gelmesin. CHP'li İBB yönetiminde görülmeye alışılan toplu ulaşım araçlarındaki arızanın bir yenisi Topkapı-Mescid-i Selam hattında yaşandı. Hattaki Topçular durağına gelen tramvay, henüz bilinmeyen nedenle arızalanarak durdu.

YOLCULAR PANİK YAŞADI

Duman çıkan vagondan tahliye edilen yolcular, durağa yöneldi. Bu sırada bazı yolcular endişeli anlar yaşadı.