Toplu taşımaya yönlendirdiler ama seferler iptal oldu

İstanbullular güne bembeyaz bir örtü ile uyandı. Bastıran kar yağışıyla işlerine gitmek zorunda kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbullular İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Özel araçlarınızla çıkmayın, toplu taşımayı tercih edin" sözlerine güvendi ancak toplu taşıma da sınıfta kaldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle otobüs seferleri bir bir iptal olurken vatandaşlar mağdur oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iptal edilen seferlerin görüntüsünü paylaşan İstanbullular, isyan etti.

"TOPLU TAŞIMAYI TERCİH EDİN" DEMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün kar yağışı öncesi AKOM'da yaptığı toplantıda "Vatandaşlarımız trafiği hafif görüp, özel araçlarıyla sahaya çıkma gibi bir davranışta lütfen bulunmasınlar. Toplu taşımaları tercih etsinler" demişti.