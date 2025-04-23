Toplu ulaşım bugün ücretsiz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle belediyelerin toplu taşıma hizmetleriye üç büyükşehirdeki raylı sistemler ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, bugün Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.