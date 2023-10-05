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Giriş Tarihi: 5.10.2023

Toplu ulaşımdaki kaos vatandaşı canından bezdirdi

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Toplu ulaşımdaki kaos vatandaşı canından bezdirdi
İstanbul'da toplu ulaşım günden güne kaosa dönüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yönetim hataları, araçların bakım ve onarımlarının zamanında yapılmaması milyonlarca vatandaşı mağdur ediyor. Yaz tatili boyunca uyuyan İBB yönetimi, okulların açılmasıyla birlikte yine plansız çalışmalarını hayata geçirdi. Yenileme kapsamında Beşyol metrobüs durağındaki üst geçit merdivenlerinin bir kısmı iptal edildi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde izdiham oluşan durakta ilerlemek adeta imkansız hale geldi.



Yaşanan yoğunluğa vatandaşlar tepki gösterdi. SABAH'a konuşan Ömer Toklar, "İki gündür burada büyük rezillik yaşanıyor. Mesai saatlerinde köprü ve merdivenler insan yoğunluğundan tıkanıyor. Millet köprüde iniş için sıra bekliyor. Acilen müdahale edilmeli. Yenileme çalışmaları okullar açılmadan yapılmalıydı" dedi. Benzer manzaralar Altunizade, Söğütlüçeşme, Uzunçayır ve Vezneciler duraklarında da görüldü.

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Toplu ulaşımdaki kaos vatandaşı canından bezdirdi
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