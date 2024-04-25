Torba Yasa maddeleri, içeriği ve kapsamı 2024: Yeni Torba Yasa’da neler var, Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Torba kanun son dakika haberleri: 86 maddelik yeni Torba Yasa ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi soruları gündemden düşmüyor. 55 maddesi yılbaşı öncesi kabul edilirken kalan maddeler ise Meclis'te bekliyor. Kanunda 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 gün emeklilik) gibi düzenlemelerin yer alması bekleniyor. Ekonomik düzenlemeleri içeren yasa, TBMM'den geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki, 2. Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, kademeli emeklilik (erken emeklilik) gelecek mi?
2024 TORBA YASA KAPSAMI, MADDELERİ VE İÇERİĞİ!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılı ''emekliler yılı'' ilan edildi. Emeklilik sistemi için yeni düzenlemeler yapılmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaş erken emeklilik için atılacak adımları bekliyor.
Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışma için torba yasa takvimi yakından takip ediliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemeleri olabildiğince kısa sürede hayata geçirmek istediklerini söylemişti.
Peki, yeni torba yasada kademeli emeklilik var mı? İşte, 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriği;
BAKAN IŞIKHAN'DAN KADEMELİ EMEKLİLİK AÇIKLAMASI!
Son günlerde emeklilerle ilgili merak edilen gündem başlıklarından biri 'kademeli emeklilik' olmuştu. Meclis gündemine gelen Torba yasada kademeli emeklilik ile ilgili bir düzenlemenin yer alıp almadığı merak ediliyordu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, vatandaşların ve sosyal medyanın gündeminde yer alan iki konu ile ilgili açıklama yaptı.
Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.
YENİ TORBA YASADA NELER VAR?
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK
Torba yasa maddeleri arasında en önemlilerinden biri ev hanımlarına emeklilik konusu. Düzenlemeye göre ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatılarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulacak ve ev hanımlarına emeklilik hakkına kavuşacak.
Ayrıca, ev hanımlarının prim ödemelerinin üçte birinin de devlet tarafından karşılanması da düzenleme çerçevesinde yer alması bekleniyor.
İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından başlıklar:
"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."
SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEMESİ
"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız.
TORBA YASA 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM
Bakan Vedat Işıkhan, daha önce 3600 ek gösterge ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
Ancak devlet memurları için geçerli olan göstergenin torba yasa maddeleri arasında olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.
TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK, SON DURUM NE?
Torba yasa 2024 maddeleri, içeriği, kapsamı ve yürürlüğe gireceği tarih ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.
Ekonomiye yönelik çalışmalar Meclis'te görüşülecek. Torba yasa TBMM'de kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Ancak kalan maddelerin yasalaşacağı tarih henüz netleşmedi. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasında Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kanunla birlikte kısa çalışma gerekçelerine genel salgın durumu eklendi.
Sigortaların kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı ise 600'den 450'ye düşürüldü.
Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli aylığı ise 10 bin liraya yükseltildi. Düzenlemeyi içeren karar da vatandaşlar ile buluştu.