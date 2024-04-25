Torba Yasa maddeleri, içeriği ve kapsamı 2024: Yeni Torba Yasa’da neler var, Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN KADEMELİ EMEKLİLİK AÇIKLAMASI!

Son günlerde emeklilerle ilgili merak edilen gündem başlıklarından biri 'kademeli emeklilik' olmuştu. Meclis gündemine gelen Torba yasada kademeli emeklilik ile ilgili bir düzenlemenin yer alıp almadığı merak ediliyordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, vatandaşların ve sosyal medyanın gündeminde yer alan iki konu ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.