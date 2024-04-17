TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200... Yeni Torba Yasa ne zaman çıkacak, son durum ne?

Torba kanun son dakika haberleri: Yeni Torba Yasa ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi soruları gündemde yerini koruyor. Hatırlanacağı üzere ekonomik düzenlemeleri içeren yasanın 55 maddesi kabul edilmişti. Kalan maddeler için ise Meclis süreci devam ediyor. 86 maddelik kanunda 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 gün emeklilik) gibi önemli düzenlemelerin yer alması bekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gireceği tarih merak ediliyor. Peki, 2. Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, kademeli emeklilik (erken emeklilik) gelecek mi?
2024 TORBA YASA MADDELERİ: ERKEN EMEKLİLİK REFORMU!
Bu yıl emekliler yılı ilan edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde erken emeklilik reformu başlıyor.
Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan reform torba yasa ile geliyor.
İşte, 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriği;
ÇALIŞMA BAKANI IŞIKHAN'DAN KADEMELİ EMEKLİLİK AÇIKLAMASI!
Son günlerde emeklilerle ilgili merak edilen gündem başlıklarından biri 'kademeli emeklilik'…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, vatandaşların ve sosyal medyanın gündeminde yer alan iki konu ile ilgili açıklama yaptı.
Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK
Torba yasadaki en önemli gündemlerden birinin ev hanımlarına emeklilik konusu. Düzenlemeye göre ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatılarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulacak ve ev hanımlarına emeklilik hakkına kavuşacak.
Ayrıca, ev hanımlarının prim ödemelerinin üçte birinin de devlet tarafından karşılanması da düzenleme çerçevesinde yer alması bekleniyor.
İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından başlıklar:
"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."
SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME
"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."
TORBA YASA 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM
Bakan Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;
"Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" Bakan Işıkhan'ın birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin 86 maddelik torba yasada yer alması ön görülüyor.
TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK, SON DURUM NE?
Torba yasa 2024 maddeleri, içeriği, kapsamı ve yürürlüğe gireceği tarih ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.
Ekonomiye yönelik çalışmalar Meclis'te görüşülecek. Torba yasa TBMM'de kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Ancak kalan maddelerin yasalaşacağı tarih henüz netleşmedi. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasında Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kanunla birlikte kısa çalışma gerekçelerine genel salgın durumu eklendi.
Sigortaların kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı ise 600'den 450'ye düşürüldü.
Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli aylığı ise 10 bin liraya yükseltildi. Düzenlemeyi içeren karar da vatandaşlar ile buluştu.