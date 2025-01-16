Torbacılara şafak operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonun düğmesine bastı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Şüphelilerin yakalanması için şafak vakti adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekât timleri şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp girdi. Ardından özel harekât polisleri uzun namlulu silahlarla şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Alınan önlemlerin ardından evin içerisi de güvenli hale gelince narkotik köpekleri arama yaptı.Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yakalandı.