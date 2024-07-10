Torbalı’daki patlamada zarar gören iş yerlerine TTO’dan tam destek!

İzmir'in Torbalı İlçesine bağlı Ayrancılar mahallesinde 30 Haziran'da bir restoranda sanayi tüpünün patlaması sonucu 5 kişi ölmüş 63 kişi de yaralanmıştı. Patlamanın şiddeti ile mahalledeki çok sayıda ev ve işyeri de byük hasar görmüştü. Olay yerine gidip incelemelerde bulunan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Vahap Olgun'dan patlamada işyeri zarar gören esnafa can suyu niteliğinde açıklama geldi.

ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE ATLATACAĞIZ

Konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada zor günleri birlikte atlatacaklarını kaydeden Olgun, şöyle konuştu: "Zarar gören oda üyesi esnafımızın zararının giderilmesi için destekte bulunacağız. Torbalı Ticaret Odası olarak, esnafımızın ekonomik olarak toparlanması ve iş yerlerinin yeniden faaliyete geçmesi için gerekli tüm desteği sağlamak istiyoruz. Çarşamba günü gerçekleşecek olan meclis toplantımızda, esnafımızın maddi zararının karşılanması ile ilgili bir karar alacağız ve en kısa sürede esnafımızın zararını karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki lokantada 30 Haziran'da patlama meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmış, çok sayıda iş yeri hasar görmüştü.