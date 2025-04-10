Toroslarda kar kalınlığı 20 santimi geçti

Akseki- Seydişehir arasındaki 1825 rakımlı Alacabel geçidinde ise dün gece kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri gece boyunca yolun ulaşıma kapanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürdü. Sabah saatlerinde ise kar yağışının yerini güneşli havaya bıraktığı yolda ulaşım akışında herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

ÇİÇEKLERİN ÜSTÜNE KAR YAĞDI

Kar orta toroslarda da etkili oldu. Denizden yüksekliği bin metreyi geçen yerleşim yerleri ve dağlar beyaza büründü. Alanya'nnı yaylaları kanla kaplandı. Konya'nın Hadim, Taşkent Karaman'nın Ermenek ve Sarıveliler ilçelerine kar etkili oldu. Ağaçların çiçek açmasının ardından yağın karın tarım ürünlerine zarar vereceğini belirten Ziraat Mühendisleri Odası, "Son 50 yıl da böyle bir kar yağışı ilk kez karşılaşıyoruz. Çiçek açan ağaçlarda ciddi miktarda zarar oluştu. Arıcılık sektörü ciddi zarar gördü." diyerek iklim değişikliğine dikkat çekti.