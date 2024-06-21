Tortum Şelalesi yürekleri coşturuyor

Erzurum'un Tortum ilçesinde bulunan, Avrupa'nın ve Asya'nın en büyük şelalesi olan Tortum Şelalesi Kurban Bayramı'nda da yerli turistlerin durak noktası oldu. İlkbahar yağmurlarının ardından coşan Tortum Şelalesi, manzarası ile ziyaretçilerini büyülüyor. Erzurum'un doğa güzelliklerinden bir tanesi olan ve dünyanın en büyük 3'üncü şelalesi olan Tortum Şelalesi Kurban Bayramı'nda da doğasever vatandaşların ilk adresleri oldu. Yılda 10 bin turistin ziyaret ettiği, 48 metre yükseklikten düşen suların izleyenlere adeta bir görsel şölen sunduğu şelale, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte ilgi odağı haline geldi. Erzurum-Artvin yolunun 110'uncu kilometresinde bulunan, 2016 yılında Türkiye'nin 11'inci sakin şehri seçilen Uzundere ilçesi sınırlarında yer alan Tortum Şelalesi, her gün turist akınına uğruyor.