Haberler Yaşam Haberleri Torun Center’ın 42’inci katında yangın paniği
Giriş Tarihi: 19.12.2024 18:40 Son Güncelleme: 19.12.2024 19:01

Torun Center’ın 42’inci katında yangın paniği

İstanbul Şişli Mecidiyeköy’de 3 bloklu Torun Center’da bulunan iş merkezi C bloğun 42’inci katında alevlerin yükselmesi korku ve paniğe neden oldu. Yangının kısa sürede kontrol altına alınması olası bir faciayı önledi. 10 yıl önce de yine aynı Torun Center inşaatında yaşanan asansör faciasında 10 işçi hayatını kaybetmişti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Torun Center’ın 42’inci katında yangın paniği

Şişli Mecidiyeköy'de bulunan Torunlar Şirketler Grubuna ait 3 kule halinde olan Torun Center'da 42 katlı kulelerden birinin en üst katın dış cephesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 14.00'da yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın tamamen söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında binanın en üst katında maddi hasar meydana geldi.

10 YIL ÖNCE YAŞANAN ASANSÖR KAZASINDA 10 İŞÇİ ZEMİNE ÇAKILIP HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Torun Center'da çıkan yangın akıllara aynı yerde 10 yıl önce yaşanan asansör kazasını getirdi. 2014 yılında Ali Sami Yen stadı yıkımı ile başlanan Torun Center inşaatında 7 Eylül günü şantiye asansörü 32'inci kattan yere çakılmış, asansörde bulunan 10 işçi feci şekilde hayatını kaybetmişti.

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Torun Center’ın 42’inci katında yangın paniği
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