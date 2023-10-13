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Giriş Tarihi: 13.10.2023 09:47 Son Güncelleme: 13.10.2023 09:50

Torun dedesi ile babaannesini kürekle dövdü

Adana’da torunları tarafından kürekle darbedildiği ileri sürülen dede ve babaanne hastaneye kaldırıldı. Şüpheli torun polis tarafından gözaltına alındı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Torun dedesi ile babaannesini kürekle dövdü

Adana'da Serhat O., dedesi Hamed Emin O. ile babaannesini Refide O.'yu demir kürekle darp ederek ağır yaraladı. Dede Hamed Emin O.'nun kaburgalarında kırık olduğu tespit edildi, durumunun ağır olduğu belirlenen babaanne Refide O ise yoğun bakım bölümüne sevk edildi. Polis, saldırgan torun Serhat O.'yu gözaltına aldı.

BAHÇEDEN KÜREK ALDI

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Serhat O., henüz bilinmeyen bir nedenle dedesi Hamed Emin O. ve babaannesi Redife O. ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Serhat O., dede ve babaannesini bahçeden aldığı demir kürekle darbetti. Komşularının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kanlar içinde bulunan dede ve babaanne, ilk müdahalelerinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüpheli Serhat O.'yu gözaltına aldı. Tedaviye alınan Hamed Emin O.'nun kaburgalarında kırık olduğu saptandı. Hayati tehlikesi bulunan Redife O. ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

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Torun dedesi ile babaannesini kürekle dövdü
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