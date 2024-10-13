Torun dehşeti: Dedesini ve yanındakileri baltayla katletti

Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi Karandere mevkiinde yaşayan Mustafa Macar ve Cavidan Aydın'dan haber alamayan yakınları merak edip eve gitti. Eve giren akrabalar, şoke eden bir manzarayla karşılaştı. 1 kişinin bahçede, 2 kişinin de evin içinde toplam 3 kişinin cansız bedenini bulan yakınları sinir krizleri geçirerek durumu hemen Jandarmaya haber verdi. Olayı araştırmaya başlayan ekipler, Mustafa Macar'ın torunu 16 yaşındaki M.K'yı gözaltına aldı.

CESEDİN BİRİ ARKADAŞINA MI AİT?

Gözaltına alınan M.K'nın dedesi Mustafa Macar'ın evine gittiği ve kendisinden para istediği, para alamayınca da dede ile torun arasında kavga çıktığı öğrenildi. Gözü dönen M.K'nın, kavga ettiği dedesini baltayla öldürdüğü daha sonra da dedesiyle birlikte yaşayan Cavidan Aydın ile o sırada evin bahçesinde bulunan ancak henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyi daha balta ve bıçak darbeleriyle öldürdüğü ortaya çıktı. Bahçede öldürülen ve bir gence ait olduğu belirlenen cesedin M.K'nın arkadaşı olabileceği ve cinayet sırasında arkadaşına da öfkelenerek onu da öldürdüğü ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.