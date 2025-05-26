Torunları için masal öğreniyorlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin (EBYÜ) ortaklığındaki 60+ Tazelenme Üniversitesi programında eğitim alan ebeveynler, torunlarına anlatmak için masal öğreniyor. Ebeveynlerin, hem masal anlatıcılığı becerilerini geliştirmeleri hem de bu kültürel mirası kuşaktan kuşağa aktarmaları için açılan atölyede, 60 yaş üstü öğrencilere masal anlatım teknikleri, dinleyiciyle etkileşim, hikaye yapılandırma, duygusal aktarım yöntemleri gibi birçok konuda eğitim veriliyor.