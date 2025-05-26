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Giriş Tarihi: 26.5.2025

Torunları için masal öğreniyorlar

AA
Torunları için masal öğreniyorlar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin (EBYÜ) ortaklığındaki 60+ Tazelenme Üniversitesi programında eğitim alan ebeveynler, torunlarına anlatmak için masal öğreniyor. Ebeveynlerin, hem masal anlatıcılığı becerilerini geliştirmeleri hem de bu kültürel mirası kuşaktan kuşağa aktarmaları için açılan atölyede, 60 yaş üstü öğrencilere masal anlatım teknikleri, dinleyiciyle etkileşim, hikaye yapılandırma, duygusal aktarım yöntemleri gibi birçok konuda eğitim veriliyor.
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Torunları için masal öğreniyorlar
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