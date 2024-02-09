Tosun Paşa’nın köşkü restore edildi

Yeşilçam filmlerine ev sahipliği yapan Arnavut Hayreddin Bey Köşkü olarak bilinen Yeşilköy'deki tarihi Darcan Köşkü restore edildi. Süt Kardeşler'den Tosun Paşa'ya, Kanlı Nigar ve Orta Direk Şaban'dan Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni'ne kadar pek çok filme ev sahipliği yapan köşk, 2 yıl süren çalışmaların sonucunda eski görkemine kavuştu. Yeşilköy'deki Darcan Köşkü, özgün tarihi ve kültürel nitelikleri korunarak yeniden İstanbul'a kazandırıldı. Özgüne uygun planlanan restorasyon çalışmalarının köşkün eski ihtişamını yeniden kazandırmak amacıyla titizlikle yürütüldüğünü söyleyen mimar Sinem Necipoğlu, şu değerlendirmeleri yaptı: "Birinci derece tarihi eser grubunda yer alan köşkün restorasyon çalışmalarında, mimari uygulamaların yanı sıra tüm teknik, iç tasarım ve ekip yönetimi detaylarını üstlendik.Bu özel projede, köşkün orijinal tasarımının sadelik ve zarafeti korumak, tarihi yapısına ve dokusuna uygun bir konsept ve tasarım oluşturmak için titizlikle çalıştık. Tarihi mirası koruyarak modern gereksinimleri karşılayacak bir çözüm bulmak için sınırlarımızı zorladık. Köşkün estetik ve mimari özelliklerini ön plana çıkararak, geçmişle geleceği bir araya getiren benzersiz bir tasarım ortaya koyduk. Gurur duyduğumuz bu projeyle, ülkemizdeki önemli tarihi yapılarından olan bu köşkün özgün nitelikleri doğrultusunda korunmasını sağlarken, Yeşilçam'ın önemli bir mirasını da ülkemize yeniden kazandırdık." Eski adıyla Arnavut Hayreddin Bey Köşkü, mimari tasarımı ve art nouveau tarzındaki dekoratif ögeleriyle, İstanbul'un birçok semtinde rastlanan 19. yüzyıl konut yapılarının önemli örneklerinden biri. Osmanlı'nın son dönem aydınlarından Hayreddin Bey, 1900'lerin başında İstanbul'a yerleştiğinde köşk II. Abdülhamid tarafından kendisine hediye edildi. Ölümünden sonra bir dönem oğlu Mehmed Sami Bey'e intikal eden köşk, eşi Nimet Hanım tarafından dönemin ünlü yapım şirketi Arzu Film'e kiralandı. Tosun Paşa, Şabanoğlu Şaban, Gol Kralı, Süt Kardeşler, Neşeli Günler gibi Yeşilçamın popüler filmleri bu köşkte çekildi. DHA