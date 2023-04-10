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Giriş Tarihi: 11.4.2023

Tosuncuğun kara kutusu tutuklandı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Emir SOMER Emir SOMER
Tosuncuğun kara kutusu tutuklandı
Çiftlik Bank davalarının baş sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu olan ve Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilen O N K dün emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Polis ifadesinde Uruguay'da Aydın'dan rehberlik ve danışmanlık karşılığı 537 bin dolar aldığını söyleyen Kaya savcılıkta ise suçlamaları reddetti. K "Kayıp paraları Mehmet Aydın'a sorun. 2017'de Aydın, Bahamalar tatilinden Brezilyalı bir kadınla dönünce eşi Sıla Türkiye'ye döndü. İkisini benim tanıştırdığını iddia edip hakkımda yalan konuşarak Çiftlik Bank soruşturmasına dahil etti. Kendisine 90 bin dolara satın alınan aracı göndermem şartıyla ifadesini geri çekeceğini söyledi" dedi. K, "örgüt kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı. -

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Tosuncuğun kara kutusu tutuklandı
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