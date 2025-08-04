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Giriş Tarihi: 4.8.2025 23:33 Son Güncelleme: 4.8.2025 23:54

Tosya’da kule vinçte gerilim! Eşinin gelmesiyle ikna olup indi

Tosya ilçesinde yapımı devam eden otopark inşaatında, kimliği henüz açıklanmayan bir kişi akşam saatlerinde kule vince çıkarak çevrede paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen ekipler, şahsı ikna etmek için yoğun çaba harcadı.

Bünyamin Karacan
Tosya’da kule vinçte gerilim! Eşinin gelmesiyle ikna olup indi

Uzun süre vincin tepesinde bekleyen şahıs, olay yerine eşinin gelmesiyle ikna edildi. Eşiyle yaptığı görüşmenin ardından kendi isteğiyle aşağıya inen kişi, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Yaşanan olayın ardından Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, şahsın vinç üzerine çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Kule vincin bulunduğu alan olay süresince güvenlik şeridiyle kapatılırken, çevrede toplanan vatandaşların uzaklaştırılması için de önlemler alındı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

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Tosya’da kule vinçte gerilim! Eşinin gelmesiyle ikna olup indi
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