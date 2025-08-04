Tosya’da kule vinçte gerilim! Eşinin gelmesiyle ikna olup indi

Uzun süre vincin tepesinde bekleyen şahıs, olay yerine eşinin gelmesiyle ikna edildi. Eşiyle yaptığı görüşmenin ardından kendi isteğiyle aşağıya inen kişi, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Yaşanan olayın ardından Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, şahsın vinç üzerine çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Kule vincin bulunduğu alan olay süresince güvenlik şeridiyle kapatılırken, çevrede toplanan vatandaşların uzaklaştırılması için de önlemler alındı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.