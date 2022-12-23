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Giriş Tarihi: 23.12.2022 23:00 Son Güncelleme: 23.12.2022 23:02

TPAO'dan heyecanlandıran paylaşım: Enerjisiyle güçlü Türkiye! Başarıyla tamamlandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'nın gaz toplama haznesinin kuyubaşı vana sistemine doğru serilen esnek boru hattıyla bağlandığını bildirdi. Soslal medyadan paylaşılan görüntülere 'Enerjisiyle güçlü Türkiye' notu düşüldü.

AA
TPAO’dan heyecanlandıran paylaşım: Enerjisiyle güçlü Türkiye! Başarıyla tamamlandı

TPAO'nun Twitter hesabından, "Sakarya Gaz Sahası'nın gaz toplama haznesi Peçenek, Kuyubaşı Vana Sistemine doğru serilen esnek boru hattıyla 2 bin 200 metre derinlikte insansız su altı araçları kullanılarak başarıyla bağlandı." paylaşımı yapıldı.

ENERJİSİYLE GÜÇLÜ TÜRKİYE

Soslal medyadan paylaşılan görüntülere 'Enerjisiyle güçlü Türkiye' notu düşüldü.

Peçenek adı verilen ekipman Filyos Limanı'na getirildikten sonra 1 Aralık'ta özel vinçler ve su altı robotlarının yardımıyla deniz altına indirilmişti.

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TPAO'dan heyecanlandıran paylaşım: Enerjisiyle güçlü Türkiye! Başarıyla tamamlandı
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