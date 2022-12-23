TPAO’dan heyecanlandıran paylaşım: Enerjisiyle güçlü Türkiye! Başarıyla tamamlandı

TPAO'nun Twitter hesabından, "Sakarya Gaz Sahası'nın gaz toplama haznesi Peçenek, Kuyubaşı Vana Sistemine doğru serilen esnek boru hattıyla 2 bin 200 metre derinlikte insansız su altı araçları kullanılarak başarıyla bağlandı." paylaşımı yapıldı.
ENERJİSİYLE GÜÇLÜ TÜRKİYE
Soslal medyadan paylaşılan görüntülere 'Enerjisiyle güçlü Türkiye' notu düşüldü.
Peçenek adı verilen ekipman Filyos Limanı'na getirildikten sonra 1 Aralık'ta özel vinçler ve su altı robotlarının yardımıyla deniz altına indirilmişti.
Enerjisiyle güçlü Türkiye 🇹🇷— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) December 23, 2022
Sakarya Gaz Sahası'nın gaz toplama haznesi Peçenek, Kuyubaşı Vana Sistemine doğru serilen esnek boru hattıyla 2.200 metre derinlikte insansız su altı araçları kullanılarak başarıyla bağlandı.✅#TPAO #TürkiyeninEnerjisi pic.twitter.com/ME8YARNyCn