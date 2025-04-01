Trabzon, Büyükşehir’de bayramlaştı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Ahmet Metin Genç'in ev sahipliğinde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Tolgay Sivrikaya, BBP İl Başkanı Adem Aydın, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, mahalle muhtarları ve belediye personelinin katıldığı törene vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Bakan Uraloğlu, milletvekilleri ve Başkan Genç, hemşehrileriyle tek tek ilgilenerek hatıra fotoğrafları çektirdi ve bayramlarını tebrik etti.

BÜYÜK BİR MUTLULUK

Başkan Genç, hemşehrilerinden gördükleri yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, toplumsal bağlarımızı güçlendiren özel günlerdir. Bu anlamlı günde hemşehrilerimizle bir araya gelmek, onlarla bayram sevincini paylaşmak büyük bir mutluluk. Katılımlarından dolayı kıymetli bakanımıza, milletvekillerimize ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Trabzon'umuzun huzur ve kardeşlik içinde daha güzel günlere ulaşması için her zaman el birliğiyle çalışacağız" dedi.