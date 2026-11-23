Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk'in sağlık sorunları, karın ağrısı şikâyetiyle başladı. Trabzon'da yapılan ilk tetkiklerin ardından tedavisinin Ankara Şehir Hastanesi'nde sürdürülmesine karar verildi. Yaklaşık 1,5 ay Ankara'da tedavi gören Çelenk, bir süre dinlendikten sonra yeniden sağlığına kavuşarak belediye başkanlığı görevine döndü.

HASTALIĞI YENİDEN NÜKSETTİ

Ancak ekim ayında rahatsızlığı yeniden nükseden Çelenk, Ankara'da tekrar tedavi altına alındı. Daha önce pankreas ameliyatı geçirdiği öğrenilen Çelenk'in, uygulanan tedaviye beklenen yanıtı verememesi üzerine yoğun bakıma alındığı belirtildi. 20 Kasım'da yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü açıklanan evli ve 2 çocuk babası Çelenk'ten üç gün sonra acı haber geldi.

AİLESİ ACI HABERİ DUYURDU

Başkan Selim Çelenk'in vefatını ailesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Aile açıklamasında, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn... Kıymetli babamız, Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk can emanetini teslim etmiştir. Cenaze merasimi bilgisi ilerleyen saatlerde verilecektir. Haklarınızı helal ediniz" ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN GENÇ'TEN DUYGUSAL MESAJ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de yol ve dava arkadaşı Selim Çelenk'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Genç, "Bir süredir tedavi görmekte olan yol ve dava arkadaşımız, Düzköy Belediye Başkanımız Selim Çelenk'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Güzel ahlakı, samimiyeti, mütevazı kişiliği ve gönül insanı oluşuyla her zaman hayırla yad edeceğimiz kıymetli başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Düzköylü hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Hayatını kaybeden Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, 24 Kasım Salı günü son yolculuğuna uğurlanacak. Çelenk'in cenazesi, öğle namazına müteakip Düzköy Merkez Mevlana Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Aykut Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.