Trabzon Havalimanı’nda turizm sezonu yoğunluğu yaşanıyor “Ortadoğu ülkelerinden günde 21 uçak iniş yapıyor”

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Tuna, Trabzon Havalimanı'nda dış hatlara inen uçak sayısının 21 olduğunu belirterek, "Trabzon'a geçen sene 1 Temmuz 2023'de 15-16 uçak iniyordu bugün ise 21 uçak olarak iniyor.Trabzon'da konaklayan turistlerin günübirlik turları tercih ediyor. Trabzon özeline baktığımızda Uzungöl turizm destinasyonlarından bir tanesi. Çal mağarası olsun, Hıdırnebi olsun , Batum, Ayder kullanılan birçok destinasyon yoğun ilgi görüyor"

"ORTAK AKILLA TURİZMİ YÖNETMEMİZ GEREKİR"

Doğu Karadeniz turizminde her yıl yüzde 20-30 bandına varan artışlar söz konusu olduğunu belirten Tuna, "Temmuz ayındayız ve şehrin kalabalığı ve otellerin doluluk oranları ortada. Trabzon'da bir şeyleri düzeltmeniz gerekiyor. Otel denetlemeleri çok önemli. Şu anda saha da net olarak söylüyorum TÜRSAB'tan başka denetleme yapan bir kurum yok. Bizde iki tane personelimizle beraber sahada denetleme yapmaya çalışıyoruz. MA plakalı araçlarla insanlar tur yapıyor. Bugün havalimanının durumu ortada. Bunları birleştirecek, düzeltecek olan bizleriz. Hep beraber ortak akılla aynı masanın etrafında oturup bu turizmi yönetmeniz gerekiyor" diye konuştu.

Trabzon'a birçok ülkeden yabancı turist geldiğini belirten Tuna, "Yunanistan'dan, Almanya'dan, Fransa'dan direkt uçuşlar var. Ama bu biraz gurbetçi özelinde. Genelde, Sümela ve Kızlar Manastırımız tercih ediliyor. Sezon olarak ta bakıldığında Yunanistan'ın sezonu şehrimize aslında işte Ocak ve Haziran aylarında daha çok tercih ediyorlar. Ama bunları işte bizim çeşitlendirmemiz gerekiyor. Sadece Ortadoğu yeşilimiz, mavimiz çok güzel değil. Farklı alternatifler, farklı pazarlara şehrin bileşenleriyle, yöneticileriyle, yatırımcılarıyla dediğim gibi ortak akılda buluşup yeni pazarlara açılmamız gerekiyor. İnşallah sürdürülebilir olur diye düşünüyorum" dedi.

Öte yandan Trabzon'a geçtiğimiz yıl yerli ve yabancı olmak üzere toplam 1 milyon 319 bin 299 kişi ziyaret etmişti. 2022 yılına göre yüzde 38 artan turist sayısının 706 bin 532 yabancı, 612 bin 767 de yerli turist olmuştu. Kente gelen turistler de yoğunluklu olarak Uzungöl, Sümela Manastırı, Sera Gölü, Çal Mağarası, Şahinkaya, Boztepe, Ganita ve Ayasofya Camisi'ne ilgi göstermişti.