Trabzon Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sona erdi

Festivalin son gününde şarkıcı Ebru Yaşar, Trabzon Fuar Merkezi'nde sahneye çıktı. Konserde,"Kafamın İçi, Gözlerimde Gece Oldu, Yalan, Seni Anan Benim için Doğurmuş, Havadan Sudan, Ben Ne Yangınlar Gördüm, Nasıl Uyuyorsun, Kehribar gibi sevilen şarkılarıyla beraber Karadeniz türkülerini de seslendiren sanatçı, İçime Ata Ata şarkısında vokalisti Mete ile de bir düet gerçekleştirdiği şarkıcıya on binlerce hayranı eşlik etti.

Festival kapsamında, Ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu ile Trabzon Müzik ve Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü Derneği de Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde müzikseverlerle buluştu. Uğurlu'nun "Güneş Ülke Anadolu" temalı piyano resitaline Murat Toraman da kavalı ile eşlik etti. Dernek üyelerince solo ve koro olarak oluşturulan konserde, Türk Sanat Müzikleri seslendirildi.

Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen festival, tiyatro, söyleşi, dans gösterileri, el sanatları, konser, çocuk etkinlikleri, yöresel yemekler, resim sergisi ve çeşitli sanat etkinlikler Trabzonlular ve çevre illerden gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.