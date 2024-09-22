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Giriş Tarihi: 22.9.2024 16:43 Son Güncelleme: 22.9.2024 17:13

Trabzon, Pelitli açıklarında denizde bir ceset bulundu

Trabzon Havalimanı açıklarında ihbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizde bir ceset bulundu. Denizden çıkarılarak kıyıya getirilen ceset deforme olmasından dolayı kimlik tespiti için Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon, Pelitli açıklarında denizde bir ceset bulundu

Trabzon'da önceki gün etkili olan şiddetli yağışlardan en çok etkilenen Sürmene ilçesini Çavuşlu mahallesinde sel sularına kapılarak kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir'i (65) arama çalışmaları sürerken, aksam saatlerine doğru ihbar üzerine olay yerine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Trabzon Havalimanı açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu.

Sahilden açıkta vatandaşlar tarafından görülen ve ağaç parçaları ile çalılara takılı haldeki ceset için bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri çağrıldı. Denizden çıkartılan Cesedin deforme olduğundan dolayı otopsi ve kimlik tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğu yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı belirtildi.

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Trabzon, Pelitli açıklarında denizde bir ceset bulundu
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