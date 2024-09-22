Trabzon, Pelitli açıklarında denizde bir ceset bulundu

Trabzon'da önceki gün etkili olan şiddetli yağışlardan en çok etkilenen Sürmene ilçesini Çavuşlu mahallesinde sel sularına kapılarak kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir'i (65) arama çalışmaları sürerken, aksam saatlerine doğru ihbar üzerine olay yerine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Trabzon Havalimanı açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu.

Sahilden açıkta vatandaşlar tarafından görülen ve ağaç parçaları ile çalılara takılı haldeki ceset için bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri çağrıldı. Denizden çıkartılan Cesedin deforme olduğundan dolayı otopsi ve kimlik tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğu yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı belirtildi.