Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında sona geliniyor

Trabzon'da deniz dolgusu üzerine 275 bin metrekare alana inşa edilen 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi'nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. İnşaat çalışmalarında yüzde 67 seviyelerine gelen Trabzon Şehir Hastanesi'nin bu yıl sonunda açılması planlanıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yapımına başlanan Şehir Hastanesi'ndeki çalışmalar 7/24 esasına göre sürüyor. 275 bin metrekare alana inşa edilen hastanede 264 bin 946 metrekare kapalı alan bulunuyor. Elektrikmekanik imalatları devam eden inşaatın 3 blokta bulunan cephe imalatları tamamlandı. Kentteki yoğun bakım kapasitesini iki katına çıkaracak olan Şehir Hastanesi'nde 300 poliklinik ve 33 ameliyathane olacak. 5 bin 200 fore kazığı kullanılarak kaba inşaatı tamamlanan şehir hastanesi, depreme karşı monte edilen 762 sismik izolatörle korunacak. Hastanede yanık tedavi ünitesi, nükleer tıp ünitesi, radyoterapi alanı, diyabet ünitesi, kan transfüzyon merkezi, uyku laboratuvarı ve genetik laboratuvarı yer alacak. İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Şehir hastanesi süreçlerimiz yüzde 67 aşamasına gelmiş durumda. İnşallah 2025 yılı sonunda bitmiş olacak" dedi.