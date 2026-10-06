Trabzon Yeni Havalimanı için geri sayım! Deniz dolgusu ve sondaj çalışması başladı

Yeni havalimanı kapsamında 110 bin metrekarelik terminal binası, 1250 araç kapasiteli kapalı otopark ile teknik blok, kule ve destek binaları yapılması öngörülüyor. 2026'da başlayan Yeni Havalimanının inşaatı yaklaşık 7 yıl sürmesi ve 2033'te hizmete alınması planlanıyor. Havalimanının alt kısmında bulunan Marina'da başlayan dolgu çalışmalarında, Maçka ilçesindeki taş ocağından kamyonlarla taşınan toprak, alana dökülüyor. Yeni Trabzon havalimanı tamamlanmasıyla birlikte Doğu Karadeniz'de deniz dolgusu üzerine inşa edilen 3 havalimanı olacak. Yeni havalimanının 2033 yılında hizmete alınması hedefleniyor.

Trabzon'un ulaşım altyapısını baştan aşağı değiştirecek Yeni Havalimanı Projesi'nde geri sayım başladı. Deniz üzerinde gerçekleştirilecek dev projede sondaj ve dolgu çalışmalarına geçilirken, temel atılması için de hazırlıklar hız kazandı.

97 MİLYON TON DOLGU

Yaklaşık 45 milyar 650 milyon liraya mal olması beklenen Trabzon Yeni Havalimanı Projesi'nde çalışmalar hız kazandı. Denize yaklaşık 97 milyon ton dolgu yapılacak projede, Maçka'daki taş ocağından kamyonlarla alınan toprak Marina bölgesinde ki dolgu alanına dökülüyor. Havalimanını korumak için yaklaşık 6 bin metre uzunluğunda mendirek inşa edilirken, mevcut havalimanının kotunun yükseltilmesi amacıyla da yaklaşık 13 milyon ton kazı yapılacak.

10 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ

Yeni havalimanının tamamlanmasıyla Trabzon'un hava ulaşımında önemli bir kapasite artışı yaşanması bekleniyor. Proje kapsamında 110 bin metrekarelik terminal binası yapılacak. Ayrıca bin 250 araç kapasiteli kapalı otopark, teknik blok, kule ve destek binaları da havalimanı kompleksinde yer alacak.

DENİZ ÜZERİNDE DEV PROJE

Deniz dolgusu üzerine inşa edilecek proje tamamlandığında, Türkiye'de bu nitelikteki 3. havalimanı, dünyada ise deniz dolgusu üzerine kurulan 6. havalimanı olacağı belirtiliyor.

2033'TE HİZMETE GİRECEK

2026 yılında başlaması planlanan inşaat çalışmalarının yaklaşık 7 yıl sürmesi öngörülüyor. Projenin tamamlanmasının ardından Yeni Trabzon Havalimanı'nın 2033 yılında hizmete alınması hedefleniyor. Sondaj ve dolgu çalışmalarının tamamlanmasının ardından projenin temelinin atılmasıyla birlikte Trabzon'un hava ulaşımında yeni bir dönem başlayacak. Dev proje, yalnızca terminal kapasitesiyle değil, deniz dolgusu, mendirek ve altyapı çalışmalarıyla da bölgenin en büyük ulaşım yatırımları arasında yer alacak.