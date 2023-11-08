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Giriş Tarihi: 8.11.2023 18:38

Trabzon'da 19 yaşındaki Ümran Arslan'ın sır ölümü

Trabzon'da 19 yaşındaki Meslek Yüksek Okulu öğrencisi genç Ümran Arslan'ın cansız bedeni denizde bulundu.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da 19 yaşındaki Ümran Arslan’ın sır ölümü

Olay, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Yalıköy mahallesinde meydana geldi. Çevrede bulunan balıkçılar tarafından açık denizde genç kız cesedine rastlandı. Ekipler tarafından çıkartılan ceset,yapılan otopsi sonucu Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksek Okulu Hasta Bakım Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Ümran Arslan'a ait olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Yalıköy mahallesi balık kafesleri civarında balıkçılar tarafından bir bayan cesedi bulundu. Balıkçılar durumu 112 acil merkezine bildirdi. Olay yerine Sahil Güvenlik, Emniyet ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından denizden çıkartılan ceset deniz polisine ait tekne ile Vakfıkebir Limanı'na getirildi ,ardından ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan otopsi sonucu cesedin Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksek Okulu Hasta Bakım Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Ümran Arslan'a(19) ait olduğu belirlendi. Beşikdüzü Öğrenci Yurdu'nda kaldığı öğrenilen Arslan'ın dün akşam yurda gitmediği belirtildi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.

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Trabzon'da 19 yaşındaki Ümran Arslan'ın sır ölümü
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