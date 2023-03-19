Trabzon’da 4 mahalle kentsel dönüşüme girecek

Deprem sonrası ülke genelinde binaların güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirler her platformda dile getirilirken, özellikle yapı stokuyla ilgili yapılması planlanan çalışmalar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.4. derece deprem riski taşıyan iller arasında yer almasına rağmen Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yakınlığı ile dikkat çeken Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi şehrin yapı stokunu incelemek için harekete geçiyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon'un eski mahalleri başta olmak üzere bina stokunun gözden geçirileceğini belirterek eskiyen yeterli mühendislik hizmeti almamış yapılarla ilgili bir proje bazlı çalışma başlatacaklarını söyledi.Trabzon'daki binaların güvenliği ile ilgili görüşlerini açıklayan Zorluoğlu, "Türkiye'deki yapı stokunun incelenmesi ve oluşabilecek afetlerden zarar görecek durumda olanlarla ilgili de gerekli tedbirlerin alınması hususu artık her platformda dile getiriliyor. Türkiye'nin gündeminde olan bir konu. Özellikle son depremlerden sonra daha da fazla. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ilgili bakanlıkların gündeminde olan bir meseledir. Sadece Trabzon'da değil bütün Türkiye'de bütün yapı stokunun incelenmesi ve oluşabilecek afetlerden zarar görecek durumda olanlarla ilgili de gerekli tedbirlerin alınması sözkonusu. Trabzon içinde elbette, Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak buradaki Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü, Valiliğimiz ve ilgili meslek odaları, üniversitelerimizle birlikte bu konuyu artık daha ciddi bir şekilde gündeme getireceğiz. Trabzon kadim bir şehir. Çok eski bir yerleşim yeri dolayısıyla bina stoku anlamında da eski binaları tarihi yapıları olduğu gibi daha sonradan yapılmış eskimiş yeterli mühendislik hizmetini almamış yapıları da vardır. Dolayısıyla bununla ilgili bir proje bazlı inşallah başlatacağız. Bu manada Trabzon'un fotoğrafını çekip önümüzdeki dönemlere ilişkin gerekli ödenekleri de kendi bütçemize de Büyükşehir Belediyesinin bütçesine de koyacağız. İlgili kurumların da bu konudaki desteklerini alarak inşallah Trabzon'da böyle bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, eski mahalleler başta olmak üzere yapılacak tespitlere göre aciliyeti olan yerlerden başlayarak dönüşüme hız vereceklerini kaydederek "Bizim ağırlıklı olarak şu anda çalıştığımız Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Alanı var. Orada epey mesafe katedildi. Binaların tamamı yıkıldı. Yenileri etap etap yapılmaya başlandı, tamamlanacak. Bir diğer dönüşüm anlamında adım attığımız mesafe kat ettiğimiz yer küçük sanayi sitelerinin bulunduğu alanın dönüştürülmesi. Orada da yaklaşık bin 700 tane iş yeri var. Bunlar 1970 yıllarda yapılmış yapılar. İnşallah onların da dönüşümüyle ilgili TOKİ başkanlığımızla birlikte bir çalışma başlattık, Şuanda yer seçimi de, yeni taşınacakların seçimi de yapıldı. Oranın kamulaştırma süresi başlamıştı, deprem araya girdi inşallah depremin etkileri ortadan kalktıktan sonra yine TOKİ başkanlığımızla beraber o bölümün dönüşümü noktasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sadece buraları değil, bundan sonra aşama aşama Trabzonumuzun eski mahalleleri başta olmak üzere yapacağımız tespitlere göre aciliyeti olan yerler var oralardan başlayarak dönüşüme hız vermeye devam edeceğiz. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bir gayrimenkul yatırım ve yapım şirketi kurduk bu şirketi de devreye sokmak suretiyle sadece TOKİ'nin, sadece bakanlığın değil Büyükşehir Belediyesi olarak bizim de imkânları içerisinde bulunacağımız bir dönüşüm süreci hızlandırma anlamında önümüzde bekliyor" diye konuştu.Trabzon'un deprem bölgesi olmamasına rağmen önemli fay hatlarına yakın olan bir noktada yer aldığını ve bun nedenle deprem riskini göze alamayacaklarını ifade eden Zorluoğlu, "Türkiye'de yaklaşık 7 milyon yapının dönüştürülmesi gerektiğini biliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın kayıtları da o doğrultuda. Bu manada 2012 yılında önemli bir kanun çıktı, bu dönüşümle ilgili. Yine Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü bakanlık bünyesinde kuruldu. Belediyelerin bu manada görev yetki ve sorumluluğu var. Dolayısıyla inşallah Türkiye için Trabzonumuz için hatta dünyanın hiçbir yerinde böyle felaketler olmaz. Biz depremden 4. derecede etkilenecek bölgelerden bir tanesi olmamıza rağmen elbetteki bu riski göze alamayız. O nedenle bu riski ortadan kaldıracak ve deprem öncesinde gereken tedbirlerin alınması anlamında çalışmalarımızı yapacağız. Çünkü deprem olduktan sonra bu çok daha maliyetli bir durum arz ediyor. Çünkü sadece yapılar değil insanlarımızı da kaybediyoruz. Bu da telefi edilemeyecek zarar anlamına geliyor. O manada Trabzonumuzu afetlere, bizim öncelikli riskimiz daha çok sel felaketleri ve heyelanlar ama deprem anlamında da gereken tedbirleri almak bizim boynumuzun borcu" şeklinde konuştu.