Trabzon’da akrabasını öldüren zanlı Edirne’de pansiyonda yakalandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Akpınar Mahallesi'nde 12 Mayıs'ta market önünde karşılaşan Özgür Bıyıklı ile akrabası Engin Bıyıklı arasında edinilen bilgiye göre eskiye dönük yaşanan husumet nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce çevrede bulunan vatandaşlar araya girmeye çalıştı. Bu sırada Engin Bıyıklı, marketin arka tarafındaki yola park ettiği otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Özgür Bıyıklı'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan birinin başına isabet ettiği Özgür Bıyıklı, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli Engin Bıyıklı ise aracına binerek oradan uzaklaştı. Özgür Bıyıklı, ilçede toprağa verilirken, silahlı kavga anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

EDİRNE'DE YAKALANDI

Akçaabat Sulh Ceza Hakimliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'kasten öldürme' suçundan hakkında arama kaydı çıkarılan Engin Bıyıklı'nın olaydan 17 gün sonra Edirne'de kent merkezinde bir pansiyonda Kimlik Bildirim Sistemine (KBS) giriş yapılmadan kaldığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından cinayet şüphelisi Bıyıklı pansiyona yapılan baskında yakalandı. Gözaltına alınan Engin Bıyıklı, sorgu işlemleri için Trabzon'a getirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Engin Bıyıklı, çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla Akçaabat Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı Bıyıklı, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.