Trabzon’da araç uçuruma yuvarlandı: Muhtar ve akrabası öldü

Kaza, sabah saatlerinde Şalpazarı ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Güdün Mahallesi muhtarı Mustafa Diner'in kullandığı araç, sisli yolda görüş mesafesinin azalmasıyla kontrolünü kaybederek yol kenarındaki yaklaşık 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde muhtar Mustafa Diner ile araçta bulunan akrabası Mehmet Diner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.