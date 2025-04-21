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Giriş Tarihi: 21.4.2025 10:28 Son Güncelleme: 21.4.2025 10:28

Trabzon'da araç uçuruma yuvarlandı: Muhtar ve akrabası öldü

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Güdün mahalle muhtarı  Mehmet Diner’in kullandığı araç seyir halindeyken sis nedeniyle kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü muhtar Mustafa Diner ile yanında bulunan akrabası Mehmet Diner hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da araç uçuruma yuvarlandı: Muhtar ve akrabası öldü

Kaza, sabah saatlerinde Şalpazarı ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Güdün Mahallesi muhtarı Mustafa Diner'in kullandığı araç, sisli yolda görüş mesafesinin azalmasıyla kontrolünü kaybederek yol kenarındaki yaklaşık 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde muhtar Mustafa Diner ile araçta bulunan akrabası Mehmet Diner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Trabzon'da araç uçuruma yuvarlandı: Muhtar ve akrabası öldü
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