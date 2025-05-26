Trabzon’da dereye düşen çocuk aranıyor

Olay öğle saatlerinde Çaykara ilçesinde meydana geldi.ilceye bağlı Demirkapı Yaylası'na ailesi ile gezmeye giden Arap uyruklu 9 yaşındaki F.R.A, Haldizen Deresi'nin kenarındayken bir anda dengesini kaybederek suya düştü.

Olayı fark eden baba, paniğe kapılarak çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Ancak derenin debisinin yüksek ve akıntının güçlü olması nedeniyle zor anlar yasayan bana güçlükle kıyıya çıkmayı başardı. Büyük bir panik yaşayan baba, aracına binerek Uzungöl merkeze doğru yardım aramak üzere hareket etti. Yol üzerinde karşılaştığı bisikletli bir vatandaştan yardım istedi. Bisikletli genç, telefon sinyalinin güçlü olduğu bir noktaya giderek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, trafik ekipleri, 112 sağlık ekipleri, AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Dalgıç Timi ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafındam derede kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı. Yüksek kesimlerde

eriyen kar sularının dereye akması sonucu derenin debisinin yüksek olması nedeniyle çalışmaların güçleştirdiği belirtildi. Derede kayban cocuk için Arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

VALİ YILDIRIM ARAMA ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Haldizen Deresi'nde kaybolan 9 yaşindaki Arabistan uyruklu çocuğu Arama çalışmalarını yerinde inceledi. Trabzon'un Çaykara ilçesinde Haldizen Deresi'nde akıntıya kapılarak kaybolan Suudi Arabistan vatandaşı 9 yaşındaki Faısal Ramzıa'yı arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Olayın hemen ardından bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD, UMKE, sağlık ekipleri ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri sevk edildi. Ekipler, çocuğun bulunması için arama kurtarma çalışmalarını aralıksız devam ederken; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım da olayın yaşandığı bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Vali Yıldırım, kaybolan çocuğun bir an önce bulunması için tüm imkânların seferber edildiğini belirtti.Vatandaşlardan özellikle dere ve akarsu kenarlarında daha dikkatli olmalarını istedi.