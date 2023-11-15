Trabzon’da yaşayan doktor kalbine yenik düştü

Trabzon'un Arsin ilçesindeki Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çolak (57), Söğütlü'deki evinin bahçesinde ölü bulundu. Dr. Çolak, akşam saatlerinde evinin bahçesinde toprakla uğraştığı sırada bir anda yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ön değerlendirmede Dr. Çolak'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Jandarma olay yeri ekipleri ve Savcılık tarafından yapılan inceleme sonrası Dr. Çolak'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.