Haberler Yaşam Haberleri Trabzon’da yaşayan doktor kalbine yenik düştü
Giriş Tarihi: 15.11.2023 20:47 Son Güncelleme: 15.11.2023 21:12

Trabzon’da yaşayan doktor kalbine yenik düştü

Trabzon’un Arsin ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çolak, Söğütlü’deki evinin bahçesinde ölü bulundu.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da yaşayan doktor kalbine yenik düştü

Trabzon'un Arsin ilçesindeki Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çolak (57), Söğütlü'deki evinin bahçesinde ölü bulundu. Dr. Çolak, akşam saatlerinde evinin bahçesinde toprakla uğraştığı sırada bir anda yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ön değerlendirmede Dr. Çolak'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Jandarma olay yeri ekipleri ve Savcılık tarafından yapılan inceleme sonrası Dr. Çolak'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Trabzon’da yaşayan doktor kalbine yenik düştü
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