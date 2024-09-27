Trabzon’da eski eşini öldüren sanık 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 30 Nisan 2023'te eski eşi Ebru U'nun boğazını sıkarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Muammer Y, hakkında Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya Muammer Y'nin çocukları, yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede son sözleri alınan sanık Muammer Y," 17 yıl birlikte yaşadığı eski eşimden sürekli fiziki ve sözlü şiddete maruz kaldım. Maddi manevi iflas ettim. Eşimi, iki işte birden çalışarak mutlu etmeye çalışıyordum. Ağır ihanetlere uğradım, bir kez vurmadım. Amacım öldürmek değil, hayatta kalmaktı. Asla öldürme kastım yoktu. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti tarafından sanık hakkında önce "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, daha sonra haksız tahrik indirimiyle cezasını 22 yıla düşürdü. Heyet, takdir indirimiyle de sanığın 18 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.