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Giriş Tarihi: 4.12.2023 19:07 Son Güncelleme: 4.12.2023 20:08

Trabzon’da, evinin önünde silahla başından vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde evinin önünde odun kesen 62 yaşındaki kadın kafasından silahla vurulmuş halde bulundu. Olayda ağır yaralanan Perihan Dikbaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olayla ilgili Jandarma ve olay yeri ekiplerince başlatılan inceleme ve soruşturma da ise Dikbaş’ın odun keserken yanında bulunan 3 yakın tarafından kazaen vurularak cinayete kurban gittiği, ya da yorgun mermi nedeniyle başına mermi geldiği üzerinde araştırma yapılıyor.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da, evinin önünde silahla başından vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

Olay akşam saatlerinde ilçenin Fidanbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Perihan Dikbaş (62) akşam saatlerinde mahalledeki evinin önünde odun keserken kafasından silahla vurulmuş halde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Başından kurşunla yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dikbaş,burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk annesi Dikbaş'ın ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yaşlı kadının çevreden atılan bir maganda kurşunu nedeniyle mi yoksa bir cinayete mi kurban gittiği ile ilgili araştırma başlatıldı. Dikbaş'ın vurulduğu yerde bulunan 3 yakını ise Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Dikbaş'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Trabzon’da, evinin önünde silahla başından vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı
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