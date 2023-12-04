Trabzon’da, evinin önünde silahla başından vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

Olay akşam saatlerinde ilçenin Fidanbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Perihan Dikbaş (62) akşam saatlerinde mahalledeki evinin önünde odun keserken kafasından silahla vurulmuş halde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Başından kurşunla yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dikbaş,burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk annesi Dikbaş'ın ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yaşlı kadının çevreden atılan bir maganda kurşunu nedeniyle mi yoksa bir cinayete mi kurban gittiği ile ilgili araştırma başlatıldı. Dikbaş'ın vurulduğu yerde bulunan 3 yakını ise Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Dikbaş'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.