Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin arasında kalan motosiklet, araçların arasında sıkıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Onur Kaan Hacısalihoğlu (21) yaralandı.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan genç sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 21 yaşındaki Hacısalihoğlu'nun hayatını kaybetmesi, yakınlarını yasa boğdu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.