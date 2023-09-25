Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı
Giriş Tarihi: 25.9.2023 11:39 Son Güncelleme: 25.9.2023 11:42

Trabzon'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

Trabzon’da polis ekipleri tarafından fuhuşa yönelik yapılan operasyonda, fuhuş yaptığı belirlenen ve fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama yapan toplam 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

Trabzon'da Ortahisar ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Ekiplerince fuhuş operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda, Ortahisar ilçesinde faaliyet gösteren 2 işletmede ve Çömlekçi Mahallesinde fuhuş yapmak amacıyla bulunan 8 şahıs, birlikte oldukları kişi ve yer temin eden 4 kişi yakalandı.

Fuhuş yaptığı tespit edilen kişilerin (zührevi) bulaşıcı hastalık (AIDS, Frengi, Hepatit vb.) taşıyıp taşımadığının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi. Gözaltına alınan 12 kişi hakkında fuhuş yapmak, "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçundan adli tahkikat başlatıldı

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Trabzon'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı
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