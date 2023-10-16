Haberler Yaşam Haberleri Trabzon’da fuhuş operasyonu: 9 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 16.10.2023 14:05 Son Güncelleme: 16.10.2023 14:07

Trabzon’da fuhuş operasyonu: 9 kişi yakalandı

Trabzon’da fuhuş yaptıkları belirlenen 9 kadın polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da fuhuş operasyonu: 9 kişi yakalandı

Trabzon'un Ortahisar İlçesi'nde Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro ekipleri tarafından 2 işletme ve Çömlekçi Mahallesi'nde fuhuş yapmak amacıyla bulunan 9 kadın tespit edildi. Tespit edilen 9 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 9 kadının zührevi (bulaşıcı) hastalık taşıyıp taşımadığının belirlenmesi amacıyla hastaneye sevk edildi. Ayrıca, kadınları fuhşa zorladığı belirlenen ve gözaltına alınan 3 kişi hakkında "Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama" suçlarından adli tahkikat başlatıldığı ifade edildi. Operasyonla ilgili düzenlenen evrakların gerekli idari işlemler için Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonuna gönderileceği bildirildi.

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Trabzon’da fuhuş operasyonu: 9 kişi yakalandı
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