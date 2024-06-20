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Giriş Tarihi: 20.6.2024 14:43 Son Güncelleme: 20.6.2024 14:49

Trabzon’da geri manevra yapan minibüsün altında kalan Mehmet Akif yaralandı

Trabzon'da, minibüs sürücüsünün geri manevra yaptığı, sokakta koşan Mehmet Akif Keleş'e (10) çarptı. Minibüsün altında kalarak yaralanan Keleş’in kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da geri manevra yapan minibüsün altında kalan Mehmet Akif yaralandı

Trabzon'un Yomra ilçesi Hükümet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde minibüs şoförü K.G.'nin minibüsü ile geri manevra yaptığı sırada yolda koşan Mehmet Akif Keleş'e çarptı. Keleş minibüsün altına kalan Keleş'i çevredekilerin fark edip sürücüyü uyarmasıyla araç durduruldu.

Minibüsün altından yaralı olarak çıkartılan Keleş, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından yaralanan ve tedaviye alınan çocuğun, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Minibüs sürücüsü K.G., polis tarafından gözaltına alındı. Caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, geri giden minibüsün yolun ortasında koşan çocuğa çarptığı, çevredekilerin koşup müdahalede bulunduğu anlar yer aldı.

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Trabzon’da geri manevra yapan minibüsün altında kalan Mehmet Akif yaralandı
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