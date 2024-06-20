Trabzon’da geri manevra yapan minibüsün altında kalan Mehmet Akif yaralandı

Trabzon'un Yomra ilçesi Hükümet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde minibüs şoförü K.G.'nin minibüsü ile geri manevra yaptığı sırada yolda koşan Mehmet Akif Keleş'e çarptı. Keleş minibüsün altına kalan Keleş'i çevredekilerin fark edip sürücüyü uyarmasıyla araç durduruldu.

Minibüsün altından yaralı olarak çıkartılan Keleş, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından yaralanan ve tedaviye alınan çocuğun, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Minibüs sürücüsü K.G., polis tarafından gözaltına alındı. Caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, geri giden minibüsün yolun ortasında koşan çocuğa çarptığı, çevredekilerin koşup müdahalede bulunduğu anlar yer aldı.