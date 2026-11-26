"YAKLAŞIK 25 DÖNÜM ARAZİ YOLA KAYDI"

Yağmur yağınca, 'Bırakalım' dedik. O sırada makine arıza da yaptı. Yemeğe gitmeye karar verdik. Biz gittikten sonra toprak komple kaymış, şans eseri 10 dakikayla kurtulduk. Yukarıdaki evlerin sahipleri ve bir operatör gelmişti. 8 kişiydik, 10 dakikayla bu kötü afetten kurtulduk. Şu anda yaşadığımıza bile sevinemiyorum. Yaklaşık 25 dönüm arazi yola kaydı. Evlerin sahiplerinin arazileri vardı. Şu anda ana yolu açmaya çalışıyorlar. Büyük kayalar ve çamur olan yerleri temizlemek zaman alıyor. Ana yol bugün öğleden sonra açılmış olacak inşallah" dedi.