Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'da baba-oğulun feci ölümü! Kestikleri ağacın altında kaldılar
Giriş Tarihi: 10.7.2022 17:21 Son Güncelleme: 10.7.2022 17:46

Trabzon'da baba-oğulun feci ölümü! Kestikleri ağacın altında kaldılar

Trabzon'da baba ve oğlu kestikleri ağacın üzerlerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da baba-oğulun feci ölümü! Kestikleri ağacın altında kaldılar

Trabzon'da Şalpazarı ilçesi Üzümözü Mahallesi Garipderesi mevkiinde öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, Yusuf (71) ile oğlu Sezgin Yılmaz (48) arazilerinde ağaç keserken, kestikleri ağaç üzerlerine düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yusuf Yılmaz

Ekipler tarafından ağacın altından çıkarılan baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf ve Sezgin Yılmaz'ın cesetleri, otopsi için Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sezgin Yılmaz

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Taksim'deki suikast planı böyle engellendi! 'Burası Türkiye size hiç bir zarar gelmez'
Kurban Bayramı Mesajları 2022: En güzel, görselli, kısa, uzun, resimli Bayram Mesajları ile dualı, hadisli Hayırlı Bayramlar sözleri!
SON DAKİKA: Milyonlara seyyanen zam ve ödeme takvimi! Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaşı enflasyon farkı ile ne kadar kaç TL oldu?
Bakan Koca’dan 50 yaş üstü için kritik uyarı
Bugün bayramda marketler açık mı? 10 Temmuz bayramda Migros, ŞOK, A101, BİM açık mı, bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?
SON DAKİKA: İstanbul sele teslim, Ekrem İmamoğlu Muğla'da! Tatiline devam etti, kente geri dönmedi...
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? E Devlet Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, nereden başvurulur?
Kadir Şeker’in tahliyesine itiraz! Yeniden mi tutuklanacak
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, daha erken açıklanır mı? TYT, AYT, YDT 2022 YKS sınav sonuçları bekleniyor!
SON DAKİKA: Emekliye zam memura fark! Kazanç 2.680 lirayı gördü: Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur, memur zammı ve enflasyon farkı ne kadar oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzon'da baba-oğulun feci ölümü! Kestikleri ağacın altında kaldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA