Trabzon’da baba-oğulun feci ölümü! Kestikleri ağacın altında kaldılar

Trabzon'da Şalpazarı ilçesi Üzümözü Mahallesi Garipderesi mevkiinde öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, Yusuf (71) ile oğlu Sezgin Yılmaz (48) arazilerinde ağaç keserken, kestikleri ağaç üzerlerine düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yusuf Yılmaz
Ekipler tarafından ağacın altından çıkarılan baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf ve Sezgin Yılmaz'ın cesetleri, otopsi için Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sezgin Yılmaz