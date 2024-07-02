Trabzon’da konforlu ulaşıma halktan tam not

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ulaşım çözümlerine bir yenisini ekliyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ulaşım şirketi Trabzon Ulaşım A.Ş., toplu taşıma araç filosuna 31 adet elektrikli otobüs ekleyerek şehir içi ulaşımı daha konforlu ve çevreci hale getirecek. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in öncülüğünde şehre kazandırılacak olan elektrikli otobüslerin ilk test sürüşü, Yomra-Arsin hattında gerçekleştirildi. Vatandaşlar, sahil peronundan başlayan ücretsiz test sürüşüne yoğun ilgi gösterdi. Elektrikli otobüsle seyahat eden vatandaşlar otobüse tam not verdi.

TASARRUF İÇİN 1 NUMARA

Otobüste seyahat eden yolculardan Metin Yılmaz, elektrikli otobüslerin sessiz ve konforlu hizmet sunduğunu belirterek, "Elektrikli otobüslerin sessiz olması, seyahat etmeyi çok daha keyifli hale getiriyor. Klimaları çok güzel çalışıyor. Şehrimize kazandırandan Allah razı olsun" dedi. Hasan Dilaveroğlu ise, "Otobüsler çok modern ve kullanışlı. Güzel hizmet vereceğine inanıyorum. Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e otobüs sayılarını ve konforu artırdığı için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu hizmetten en güzel şekilde istifade ederiz" ifadelerini kullandı. Bu hizmeti şehre kazandırana teşekkür eden Zekeriya Aydın, "Hava kirliliği yok. İnşallah bütün otobüsler elektrikli olur. Tasarruf için bir numara. İyi düşünülmüş, güzel bir hizmet" şeklinde konuştu.

ULAŞIMDA KONFOR ARTACAK

Elektrikli otobüs hizmetini çok beğendiğini belirten Erdal Reis, "Allah utandırmasın, elektrikli otobüs çok güzel. Şehrimizin ulaşım konforunu çok daha fazla artıracaktır" ifadelerini kullanırken Aynur Aygün, "Gayet güzel, konforu çok iyi. Klimaları çok iyi çalışıyor. Yaz aylarında kurtarıcımız olacak. Katkılarından olayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e teşekkür ediyorum" dedi. Birsen Genç, ise şunları kaydetti: "Çok güzel bir hizmet. Bir yandan yakıttan tasarruf yapılırken diğer taraftan çevre dostu bir ulaşım hizmeti sunulacak. Yapanları takdir ediyorum."

TEMİZ VE SESSİZ ULAŞIM

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Filomuz, ilk etapta 16 adet, ikinci etapta ise 15 adet olmak üzere toplamda 31 adet elektrikli otobüsle güçlendirilecek. Yenilikçi ve sürdürülebilir ulaşım araçları, Beşikdüzü-Of arasında sahil bandında hizmet vererek Trabzonlulara daha temiz ve sessiz bir ulaşım imkânı sunacak. Elektrikli otobüsler, düşük emisyon değerleri ve enerji verimliliği ile çevreye duyarlılığı artırırken, aynı zamanda yakıt maliyetlerini de azaltarak ekonomik bir çözüm sunuyor. Bu kapsamda, elektrikli otobüslerimizin kullanımıyla birlikte karbon salınımını önemli ölçüde azaltmayı hedefliyoruz" denildi.

ALTYAPISI HAZIRLANIYOR

Açıklamanın devamında ise şu cümlelere yer verildi: "Yeni elektrikli otobüslerimizin şarj istasyonlarının kurulumu için çalışmalar hızla başlatılacaktır. Şarj altyapısının en kısa sürede tamamlanması için gereken tüm adımlar atılmakta olup, Trabzon halkının konforlu ve kesintisiz bir ulaşım hizmeti alması sağlanacaktır. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak, daha yaşanabilir bir Trabzon için yatırımlarımıza devam ediyor ve halkımıza en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Elektrikli otobüslerimizin şehir trafiğine katılmasıyla birlikte hem çevremizi koruma yolunda büyük bir adım atacak hem de modern ve konforlu ulaşım seçenekleri sunarak yaşam kalitesini yükselteceğiz"