Trabzon’da, metruk bina içerisinde kadın cesedi bulundu

Trabzon Ortahisar ilçesi Çömlekçi Mahallesi'ndeki, Çömlekçi Kentsel Dönüşümünün yürütüldüğü alanda vatandaşlar tarafından metruk bir binada yabancı uyruklu bir kadın cesedi görüldü. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yabancı uyruklu 67 yaşındaki B.M. isimli kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından B.M 'ye ait ceset otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cinayet büro ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.