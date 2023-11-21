Trabzon’da, “Özdemir Bayraktar Bilim merkezi ve Planetaryum” açıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı işbirliği ile projesi geliştirilerek 2 bin 200 metrekare alanda kurulan Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ve Planetaryum törenle hizmete açıldı. Farklı yaş gruplarını bir araya getirerek bilim ve teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılır bir hale getiren bilim merkezinin ismine Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın isminin verildi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

"Karadeniz'in o coşkulu cesur ruhuyla, insanlığa, medeniyetimize, milletimize değer katacak"

Törende bir konuşma yapan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkartacak bilim insanları ve teknolojist nesillerin yetişmesine katkıda bulunacağını belirtti. Bayraktar, "Coğrafyamızın her bir köşesinde, zulme karşı vatanı savunmak için her ihtiyaç duyulduğunda, akıncılar ve leventler yetiştirmiş bu topraklarda fide vermiş bir eser. Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, kadim medeniyetimizin adalet, iyilik ve merhamet değerlerinden aldığı ilhamla, Karadeniz'in o coşkulu cesur ruhuyla, insanlığa, medeniyetimize, milletimize değer katacak. Bu merkez, insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkartacak bilim insanları ve teknolojist nesillerin yetişmesine katkıda bulunacak. Trabzon Bilim Merkezi, teknolojiden astronomi ve havacılığa, doğa bilimlerinden matematiğe, tasarımdan girişimciliğe ve tarım teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede atölyeler sunacak. Bu atölyelerde, çocuklarımız deney yaparak, sorgulayarak ve severek doğa kanunlarını keşfetmenin tadını çıkaracak. İnancımızın ilk emri, bizlere 'oku' der. 'Yaradan rabbinin adıyla oku'. Çocuklarımız, kâinatı, doğayı ve ardındaki mükemmel mimarı, merakla araştıracak ve okuyacaklar. Oku" diyen bu kutlu emri en güzel şekilde yerine getirecekler" dedi.

"Filistinli mazlum kardeşlerimizin sonuna kadar yanında durmaya devam edeceğiz"

"İşgal altındaki Gazze'de ve Filistin'de yaşanan acılar, bizleri derinden üzüyor" diyen Bayraktar, "Dünya düzenini oluşturanlar, barışı koruyan kuralların ve hukukun ihlal edilmesine göz yumuyor, zalimden yana taraf oluyor. 100 yıl önce işgale direnen vatanımızın sesi olan Mehmet Akif'in dizelerindeki gibi elinde büyük teknolojik güç tutan "medeniyet dediğimiz tek dişi kalmış canavar dünyayı büyük bir buhrana sürüklüyor. Bizler, bu acılar karşısında ikiyüzlü ve riyakâr davranan batının yaptığı gibi duyarsız kalamayız. Sonuna kadar Filistinli mazlum kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Medeniyetimizin kadim değerlerinden güç alarak adalet, merhamet ve iyiliği dünyaya hakim kılma mücadelesini sürdüreceğiz. Medeniyetin beşiği olan bu topraklar, tarih boyunca huzuru, barışı ve adaleti yayacak milletleri çıkarmayı hep başardı. Sadece maddiyatı ve kendi çıkarlarını önceleyen nesiller, maalesef dünyaya huzur getiremezler. Dünyayı daha barışcıl ve medeni bir yer haline getirecek olanlar, kendinden öte insanlığın faydasını merkeze alan erdemli nesiller olacak. Genç kardeşlerim, insanlığın sonunu getirecek olan bu adaletsizliği ve ırkçılığı sizler sonlandıracaksınız. Huzurun, barışın ve adaletin tesis edildiği yeni dünyanın mimarları sizler olacaksınız" şeklinde konuştu.

"BUGÜN İHA'LARIMIZI HAYATA GEÇİREN EKİPLERİN YAŞ ORTALAMASI 30'UN ALTINDA"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise yaptığı konuşmada, "Her şeyden önce; bu toprakların bağrından çıkıp, millete hizmet yolunda bir ömür vakfetmiş kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar'ı rahmetle anıyorum. Kendisi ülkemizin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık idealine ulaşmasında öncü bir mühendis ve sanayici olarak, büyük bir görev ve sorumluluk yüklenmiştir. Bilgisi, birikimi, gayreti ve ortaya koyduğu mücadeleyle milli SİHA'larımız savunma sanayiinde paradigmaları alt üst eden bir atılımın önünü açmıştır. Yapılamaz denileni başarmış, gençlerimize, girişimcilerimize vazgeçmemeyi, hayallerinin peşinden koşmayı, bir fikrin bir milletin kaderini değiştirebileceğini göstermiştir" diye konuştu.

SON 21 YILA 100 YILLIK PROJELER SIĞDIRDIK

Son 21 yıla 100 yıllık projeler sığdırdıklarını dile getiren Kacır, "Türkiye bugün kritik teknolojilerin pazarı değil, bu teknolojileri üretebilen bir ülke konumuna gelmiştir. Geride bıraktığımız son 21 yıla, 100 yıllık projeler sığdırdık. Bunu Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Milli Teknoloji Hamlemizle kendi fırsatlarımızı, güçlü yanlarımızı dikkate aldığımız, karşı karşıya olduğumuz sınamaları hesaba kattığımız bir yaklaşımla başardık. Tabi bu noktaya kolay gelmedik, türlü engellemelerle karşılaştık. Tabiri caizse, yolumuza takoz koymaya çalışanlar oldu. Ancak biz içimizdeki saklı cevheri ortaya çıkarmamız gerektiğini biliyorduk. Bir zihniyet devrimi oluşturmamız gerektiğinin farkındaydık. 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedeflerimiz doğrultusunda adeta, küllerimizden yeniden doğduk. Vecihi Hürkuş'un, Nuri Demirağ'ın, Şakir Zümre'nin, Nuri Killigil'in yaşadığı hayal kırıklığını gençlerimiz yaşamasın diye, onların yanında yer aldık. Bakın, bugün İHA'larımızı hayata geçiren ekiplerin yaş ortalaması 30'un altında. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken de, merkezinde yenilikçi teknolojilerin yer alacağı tüm projelerde, gençlerimizin imzasının olacağına inanıyoruz. Çünkü gençlerimiz bizim en değerli varlığımız" ifadelerini kullandı.

Hizmet vermekte olan 8 bilim merkezine 1.3 milyar liradan fazla destek sağladıklarını kaydeden Kacır, "Bilim merkezlerine yönelik desteklerimizle toplumumuzda bilim kültürünü yaygınlaştırmayı, toplumun bilime olan ilgi ve merakını artırmayı hedefliyoruz. Hizmet vermekte olan 8 bilim merkezimiz için 1.3 milyar liradan fazla destek sağladık. Bu çerçevede Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, TÜBİTAK destekli dokuzuncu bilim merkezimiz oldu. 7 ilimizde daha bilim merkezi kurulmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Ziyarete açık olan bilim merkezlerimiz, bugüne kadar 9,5 milyon kişiyi ağırladı. Gençlerimizin bilim ve teknoloji dünyasına olan ilgisi, merakı bizleri fazlasıyla mutlu ediyor ve gelecek adına umutlandırıyor" dedi.

"TRABZON'DA BÖYLE BİR BİLİM MERKEZİNİN VARLIĞINDAN HEYECAN VE MUTLULUK DUYUYORUZ"

Trabzon'da 'Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi' ile Karadeniz'in bilim yolculuğunda yeni bir sayfa açtıklarını belirten Kacır, "TÜBİTAK ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı destekleriyle kurulan Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk bilim merkezi olma özelliği taşıyor. 2 bin 200 metrekare alana sahip bilim merkezimiz, gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırırken, geleceğin bilim insanlarını keşfetmemizi sağlayacak. Bizim ümidimiz umudumuz hayalimiz bu merkezden nice Özdemir Bayraktar'lar, nice Aziz Sancar'lar, nice Selçuk Bayraktar'ların yetişmesidir. Trabzon, Karadeniz ve Türk gençliğine bu yakışır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ve Planetaryumun açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Bakan Kacır, Selçuk Bayraktar ve beraberindekiler bilim merkezinde incelemelerde bulundu. Bilim merkezinin içerisinde Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Matematik Atölyesi, Bilimleri Atölyesi (Fizik, Kimya, Biyoloji), Tasarım Atölyesi olmak üzere toplam 5 farklı alanda öğrencilere hizmet verecek atölyeler, kubbe şeklinde Planetaryum (Gezegen Evi) ve sergi alanları bulunuyor