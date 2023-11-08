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Giriş Tarihi: 8.11.2023 18:35

Trabzon’da polise çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

Trabzon’da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus polis timlerince “dur” ihtarına uymayan ve yunus  polisine ve araçlara  çarparak  kaçan sürücü saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Araç sürücüsü  S.Ç, Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da polise çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

Olay dün akşam saatlerinde Karadeniz Sahil yolu üzerinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı devriye Yunus timleri Karadeniz Sahil Yolu'nun 100. Yıl Balıkçı Barınakları mevkiinde bir aracı durdurmak istedi. "Dur " ihtarına uymayan 61 AED 072 plakalı sürücü S.Ç önce motorize Yunus timindeki E.K isimli polise, ardından etrafında bulunan araçlara çarparak kaçtı. Çarpma sonucu bacağından ve boynundan yaralanan polis memuru 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memuruna ve araçlara çarparak kaçan sürücü S.Ç'nin aracı ekipler tarafından Kemerkaya Mahallesi'nde yol kenarına terk edilmiş halde bulundu. Yaya olarak bölgedeki bir restorana gittiği tespit edilen S.Ç, polis ekiplerince yakalandı. 18 ayrı suçtan kaydı bulunan ve ekipler tarafından gözaltına alınan S.Ç , Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayda yaralanan polis memuru E.K'nın tedavisi sürüyor.

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Trabzon’da polise çarpıp kaçan sürücü tutuklandı
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