Trabzon’da sel ve heyelan: Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı

Bazı noktaları göle dönen Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Gök gürültülü sağanaklar özellikle Trabzon'un Arsin ve Yomra ilçelerinde de etkisini gösterdi. İlçelerin yüksek kesimli mahallelerinde, ani sel, su baskını ve heyelanlar yaşandı. Can kaybı ve yaralanma olmazken; yağış nedeniyle çok sayıda tarım arazisi, menfez ve yollar ise hasar gördü.