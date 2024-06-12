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Giriş Tarihi: 12.6.2024 21:29 Son Güncelleme: 12.6.2024 22:03

Trabzon'da uyuşturucu can aldı!

Trabzon'un Yomra İlçesinde uyuşturucu kullanan 4 kişi rahatsızlanınca çağırdıkları ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 1 kişi hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da uyuşturucu can aldı!

Trabzon'un Yomra ilçesi Sancak Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde C.Ç. (27), E.A. (29), B.D. (23) ve E.K. (28) isimli kişiler bir ikamette uyuşturucu madde kullanımı sonrası fenalaşmaları üzerine, çağırdıkları ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.A.'nın hayati tehlikesi devam ederken, B.D. ve E.K. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. C.Ç. ise burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonucu şahıslara uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen M.A. (22), M.K. (42) ve E.A. (30), Emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada ise 7.86 gram skunk esrar maddesi ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Ayrıca, hastaneden taburcu edilen B.D. ve E.K. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Trabzon'da uyuşturucu can aldı!
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