Trabzon’da uyuşturucu can aldı!

Trabzon'un Yomra ilçesi Sancak Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde C.Ç. (27), E.A. (29), B.D. (23) ve E.K. (28) isimli kişiler bir ikamette uyuşturucu madde kullanımı sonrası fenalaşmaları üzerine, çağırdıkları ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.A.'nın hayati tehlikesi devam ederken, B.D. ve E.K. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. C.Ç. ise burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonucu şahıslara uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen M.A. (22), M.K. (42) ve E.A. (30), Emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada ise 7.86 gram skunk esrar maddesi ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Ayrıca, hastaneden taburcu edilen B.D. ve E.K. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.