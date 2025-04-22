Trabzon’da veli okulda öğretmeni darp etti

Olay Ortahisar ilçesi Yol İş Sendikası Ortaokulunda yaşandı. İddiaya göre ,teneffüs sırasında o gün okulda ilgili katta nöbetçi olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Selami K., 7. sınıf öğrencisinden zil çaldığı için sınıfa girmesini istedi. Ancak öğrenci bu uyarıya aldırış etmedi ve öğretmenle dalga geçti. Ardından öğretmen S.K. ile öğrenci arasında tartışma yaşandı.