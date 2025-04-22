Trabzon’da veli okulda öğretmeni darp etti

Olay Ortahisar ilçesi Yol İş Sendikası Ortaokulunda yaşandı. İddiaya göre ,teneffüs sırasında o gün okulda ilgili katta nöbetçi olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Selami K., 7. sınıf öğrencisinden zil çaldığı için sınıfa girmesini istedi. Ancak öğrenci bu uyarıya aldırış etmedi ve öğretmenle dalga geçti. Ardından öğretmen S.K. ile öğrenci arasında tartışma yaşandı.
Öğrencinin öğretmene saygısız davrandığı ve "kafa tuttuğu", öğretmenin ise öğrenciyi ittiği ileri sürüldü. Öğretmen O.T ise öğrencinin boynunu tutarak sınıfa gitmesini istedi.
Okul çıkışı eve giden öğrenci, yaşananları ailesine anlattı.Okul müdürü Erdoğan Topal,öğrencinin anne ve dayısıyla görüşüp, uzlaşma sağladı. Ardından uzlaşmayı kabul etmediği öğrenilen baba O.T, şikayet dilekçesiyle birlikte okula geldi. Olayın büyümesini istemeyen okul müdürü Topal, dilekçenin verilmemesi karşılığında öğretmen ile veliyi uzlaşmak için öğretmenler odasına aldı. Ancak burada yapılan görüşmede veli, öğretmenin öğrenciden özür dilemesini talep etti. Bu talep, öğretmen tarafından kabul edilmedi.
Öğretmen Selami K., "Öyle şey mi olur?" diyerek tepki gösterdi. O sırada veli O.T. öğretmene yumruk attı. Yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığılan öğretmen taktığı gözlük kırıldı, cam kırıkları yüzünü kesti.. Kanlar içinde kalan öğretmenin yardımına meslektaşları koştu.
Yaşanan olay sonrası okul idaresi durumu polise bildirdi. Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmeni Selami K., dayak yediği O.T isimli veliden şikayetçi oldu. Emniyete getirilen O.T. ,ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.