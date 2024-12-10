Trabzon’daki Atatürk Köşkü’ne ziyaretçi akını

15-17 Eylül 1924 tarihlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trabzon'a yaptığı ve sonrasındaki her ziyaretinde konakladığı ve çok sevdiği Soğuksu Mahallesindeki çam ormanları içindeki Kostantin Kabayanidis tarafından 1890 yılında yazlık olarak yaptırılan köşkü beğendi. 1930 yılında Trabzon Özel İdaresince tescil edilerek İl Daimi Encümeninin 18 Mayıs 1931 tarih ve 361 sayılı kararıyla Mustafa Kemal Atatürk'e 'temlik' edilen köşkün tapusu ve anahtarı Trabzon'da oluşturulan bir heyet tarafından Atatürk'e teslim edildi. Trabzon'u üçüncü kez ziyaret ettiğinde bu köşkte 2 gün konaklayan Atatürk, mal varlığı olan vasiyetini burada hazırladı.

TURİSTLER AKIN ETTİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Atatürk Köşkü, ziyaretçi akınına uğruyor. Ortahisar ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde özel müze statüsündeki köşk, Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanları arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'da üç kez konakladığı köşke, yerli ve yabancı ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Atatürk Köşkü, bir yıl süren tadilatın ardından ziyarete açıldığı 29 Ekim 2023'ten 30 Kasım 2024'e kadarki dönemde 338 bin 555 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Haftanın 7 günü yaz döneminde 09.00-19.00 saatleri arasında, kış döneminde ise saat 09.00-17.00'de açık olan köşkün birinci katında misafir, yemek ve vasiyet odaları ile mutfak, kiler ve veranda bulunuyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin himayesindeki köşkün ikinci katında toplantı salonu, bekleme, çalışma, dinlenme ve yatak odaları ile banyo ve tuvalet, üçüncü katında da kütüphane ve hizmetli odası yer alıyor.

ATATÜRK KÖŞKÜ ŞEHRİMİZİN GURUR KAYNAĞIDIR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Atatürk Köşkü'ne olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Atatürk Köşkü, sadece Trabzon'un değil, ülkemizin tarihi ve kültürel mirasının en önemli sembollerinden biridir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimizi teşriflerinde konakladığı bu değerli yapı, köklü tarihimize ışık tutan bir simge olarak Trabzon'un gurur kaynağıdır. Kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçirerek halkımızın hizmetine sunduğumuz köşk, bu süreçte büyük bir ziyaretçi kitlesine ev sahipliği yaptı. Hem yerli hem de yabancı misafirlerimizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.