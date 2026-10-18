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Giriş Tarihi: 18.10.2026 23:03

Trabzon’daki silahlı saldırının şüphelileri Çatalca’da yakalandı

Trabzon’da Eşref Saral’ın vurulması olayının ardından İstanbul’a kaçtıkları belirlenen 2 şüpheli, Çatalca’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında kasten öldürmeye teşebbüs ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Trabzon’daki silahlı saldırının şüphelileri Çatalca’da yakalandı
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İstanbul polisi, Trabzon'da meydana gelen silahlı saldırı olayının şüphelilerini yakalamak için operasyon düzenledi. Eşref Saral'ın silahla vurulması olayı kapsamında aranan 2 şüphelinin İstanbul'a kaçtığının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Trabzon Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüphelilerin İstanbul'da bulunduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin adresini belirledi.

ÇATALCA'DA OPERASYON

18 Ekim 2026 günü saat 20.30 sıralarında Çatalca'da belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, Trabzon'da yaşanan silahlı saldırı olayı kapsamında aranan Y.E.S. (30) ve B.İ. (34) yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheliler hakkında Trabzon Of Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin ikametlerinde arama çalışmalarının sürdüğü, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

#İSTANBUL
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