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Giriş Tarihi: 7.10.2026 12:00

Trabzon’dan acı haber! 20 gün önce boşandığı eşi tarafından kurşun yağmuruna tutulmuştu: Gülşah yaşam mücadelesini kaybetti!

Trabzon’un Arsin ilçesinde meydana gelen olay yürekleri dağladı. 20 gün önce boşandığı 51 yaşındaki Aydın Yediparmak tarafından tabancayla vurulan 33 yaşındaki Gülşah Oktay 7 kurşunla vahşice katledildi. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Trabzon’dan acı haber! 20 gün önce boşandığı eşi tarafından kurşun yağmuruna tutulmuştu: Gülşah yaşam mücadelesini kaybetti!
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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. 20 gün önce boşanan Aydın Yediparmak ile Gülşah Oktay buluştukları araç içerisinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

7 KURŞUNLA VAHŞİCE KATLEDİLDİ

Tartışmanın büyümesiyle Aydın Yediparmak, yanındaki tabancayla Gülşah Oktay'a ateş etti. Yediparmak kaçarken, 7 kurşunun vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Oktay yaralandı.

TALİHSİZ KADIN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Oktay, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyat edildi. Gülşah Oktay, tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#TRABZON

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Trabzon’dan acı haber! 20 gün önce boşandığı eşi tarafından kurşun yağmuruna tutulmuştu: Gülşah yaşam mücadelesini kaybetti!
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