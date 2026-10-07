Trabzon’dan acı haber! 20 gün önce boşandığı eşi tarafından kurşun yağmuruna tutulmuştu: Gülşah yaşam mücadelesini kaybetti!

TALİHSİZ KADIN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Oktay, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyat edildi. Gülşah Oktay, tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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